Yabancılar faiz indirimlerinin sürmesini bekliyor

Capital Economics, TCMB'nin beklendiği gibi faiz oranlarını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekmesinin ardından Türk lirasının çok az hareket ettiğini, ancak TCMB'nin faiz indirimlerini sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Merkez Bankası, kararların toplantı bazında alınacağını ve enflasyon görünümündeki herhangi bir önemli bozulmaya tepki vereceğini yineledi.

Capital Economics ekonomisti William Jackson, “Politika yapıcılar açıkça faiz oranlarının çok fazla ve çok hızlı düşeceğine dair endişeleri ortadan kaldırmak istiyor” dedi.

Jackson, altta yatan enflasyon baskılarının hafiflediğine dair işaretler göz önüne alındığında, TCMB'nin mart ayındaki bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapabileceğini söyledi.