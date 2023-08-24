Yabancılardan DİBS’lere yılın en büyük ikinci girişi

Ali Orhan YALÇINKAYA

11 Ağustos haftasında 116.3 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 18 Ağustos itibariyle 756 milyon dolar artarak 117.1 milyar dolara yükseldi. Böylece yılın başından bu yana rezervlerdeki gerileme 11.7 milyar dolara iyileşti.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 1.2 milyar dolar artarak 76.3 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri 435 milyon dolar azalarak 40.8 milyar dolara geriledi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre ise TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 29.8 milyon dolar azalarak 15.7 milyar dolar düzeyine geriledi.

18 Ağustos itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi, bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 2.1 milyar dolar artarak 68.5 milyar dolara yükseldiğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezerv pozisyonu –52.8 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 2.1 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 11 Ağustos haftasında 172.2 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 18 Ağustos haftasında 1.6 milyar dolar artarak 173.7 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz haftaki artış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 2.6 milyar dolar arttığını görmekteyiz. Yılın başından itibaren ise azalış 20.3 milyar dolar oldu.

Detaylarda tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 1.0 milyar dolar artarak 71.1 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 632.8 milyon dolar artarak 102.8 milyar dolara yükseldi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 1.6 milyar dolar artarak 145.9 milyar dolara, altın mevduatı 25.1 milyon dolar artarak 28.0 milyar dolara yükseldi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 50.2 milyar TL artarak 3 trilyon 407 milyar TL’ye (126.4 milyar dolar) yükseldi.

Menkul Kıymet Hareketleri

11 Ağustos haftasında 30.1 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 18 Ağustos ile biten haftada 30.3 milyar dolara, 59.7 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 60.8 milyon dolara, 2.0 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 2.4 milyar dolara yükseldi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 75.6 milyon dolar satış yaparken, DİBS’lerde 399.6 milyon dolar alış ile bu senenin ikinci büyük girişini gerçekleştirdiler. Böylece menkul kıymetlere toplamda 325.7 milyon dolarlık girişş olurken, yılın başından bu yana toplam giriş 1.15 milyar dolara yükseldi.

Krediler

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri ise bankacılık sektöründe kredilerdeki daralmanın sürdüğüne işaret ediyor.

Kamu ve özel bankalar ile genel olarak sektörün vermiş olduğu kredileri kur etkisinden arındırarak 13 haftalık ortalaması yıllıklandırıldığında, kredilerde bu yılın Nisan ayı sonunda görülen zirvenin ardından daralma kamu bankalarında devam ederken, özel bankaların etkisiyle sektörde hafif yükseliş ile geçildiğini görmekteyiz.