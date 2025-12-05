Yabancının tahvil payı yüzde 7,52’ye yükseldi

ŞEBNEM TURHAN

Enflasyonla mücadele için sürdürülen sıkı para politikası ve mali disiplin yabancının devlet tahvillerine ilgisini arttırdı. 19 Mart’ta yaşanan siyasi gerilime kadar yabancının devlet tahvilleri içindeki payı yüzde 10 seviyesinin üzerinde kalarak son yılların en iyi oranlarına sahipken 19 Mart ile birlikte sert satışla geriledi. Ancak son haftalarda yabancı yeniden yönünü Türk tahvillerine döndü.

Merkez Bankası verilerine göre yabancının tahvil stokundaki payı yüzde 7,52 ile geçen yılın altında kalsa da 19 Mart sonrası en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar gerileyen CDS oranlarının da etkisiyle Türk tahvillerine ilginin artarak süreceği beklentisinde.

Merkez Bankası verilerine göre 28 Kasım ile biten haftada yurtdışı yerleşikler net 594.5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi alımı yaptı. Yabancı yatırımcılar böylece 5 haftadır üst üste DİBS’te net alıcı olurken hisse senetlerinde 9.2 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların 21 Kasım haftasında 31 milyar 589 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Kasım haftasında 31 milyar 471,7 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 460 milyon dolardan, 17 milyar 227,9 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 546,2 milyon dolar oldu. Böylece, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 21 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

19 Mart gerginliğiyle birlikte yüzde 10,79 paya sahip olduğu devlet tahvillerinde sert satış yapan yabancının toplam tahvil stoku içindeki payı ilerleyen haftalarda yüzde 4,84'e kadar geriledi. Yaz boyunca dalgalı bir seyir izleyen yabancının tahvil ilgisi son 5 haftadır ise kesintisiz devam ediyor.

Gösterge tahvil faizleri geriledi

Yabancının önceki gün açıklanan enflasyon verisi sonrasında da devlet tahvillerinde yaptığı yoğun alım dikkat çekmişti. Türkiye'nin iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 38'in hemen altında bulunuyor. 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise yüzde 30,9 seviyelerinde, 5 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 34,54 seviyelerinde bulunuyor.

Bu arada haftalık para ve banka istatistiklerine göre Merkez Bankası toplam rezervleri, 28 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 611 milyon dolar artarak 183 milyar 242 milyon dolar oldu. Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 28 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 744 milyon dolar artış ile 72 milyar 116 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi ise 55 milyar dolardan 57.7 milyar dolara çıktı.

■ KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre kur korumalı mevduat bakiyesi geçen hafta 5 milyar 600 milyon lira azalarak 16 milyar 860 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,06'sını oluşturdu. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 28 Kasım haftasında yaklaşık 237 milyar 249 milyon lira artarak 21 trilyon 843 milyar 945 milyon liradan, 22 trilyon 81 milyar 194 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 352 milyar 119 milyon lira artarak 26 trilyon 31 milyar 597 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 22 milyar 31 milyon lira artarak 2 trilyon 778 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 658 milyar 953 milyon lirası konut, 49 milyar 391 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 70 milyar 595 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 886 milyon lira artışla 557 milyar 444 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 406 milyar 465 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.