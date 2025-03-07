Yanan üç işletmeden biri üç yıl içinde iflas ediyor!

Mehmet KAYA

ANKARA- Securitas İtfaiye Genel Müdürü Uğur Yertut, yangının işletmeler için sadece can kayıpları ve mal kayıplarından daha büyük bir risk taşıdığını, araştırmalara göre yangına maruz kalan her üç işletmeden biri 3 yıl içinde iflas ettiğini söyledi. Uğur Yertut, bir grup gazeteciye güvenlik şirketi Securitas Türkiye’nin itfaiye birimi olan Securitas İtfaiye’nin hizmetlerini tanıttı.

Vatandaşlara yönelik genel kamu hizmeti olan ve yangına müdahale için çağrılan itfaiyenin yanında, risk önleme ve risk oluştuğunda müdahale amacıyla tesislerin içinde özel itfaiye hizmetleri sunumunun sözkonusu olduğunu ve Securitas İtfaiye’nin de bu yönde çözümler sunduğunu belirten Uğur Yertut, 2011 yılından bu yana Türkiye’de faaliyette olduklarını kaydetti. Yertut işletmelerdeki yangının geniş bir risk oluşturduğunu vurgulayarak, “Araştırmalar, yangına maruz kalan her üç işletmeden birinin müşteri kaybı nedeniyle üç yıl içinde iflas ettiğini göstermektedir. Ayakta kalan her üç işletmeden biri ya satılıyor ya da başka şirketlerle birleşmek zorunda kalıyor. Sigorta, maddi hasarı karşılayabilir ancak yangın sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmaz” yorumunu yaptı.

İşletmede görev yapanların bilgisi ve işletme içinde 7/24 görev yapacak bir itfaiyenin hayati önem taşıdığını, yangının ilk 180 saniyesinde müdahale edilmemesi halinde kontrol altına alınmasının zorlaştığını belirten Uğur Yertut, her tesiste arama kurtarma, ilk yardım ve itfaiye bulunması zorunluluğunun önemine işaret etti. Securitas İtfaiye Metodolojisi geliştirdiklerini, güvenlik görevlilerine itfaiye eğitimi verildiğini ve diğer teknolojik risk izleme yanında personelin de sürekli gözetim ile riskleri oluşmadan önce ortadan kaldırma yaklaşımları olduğunu vurgulayan Uğur Yertut, itfaiye mühendisliği yanında danışmanlık vererek de tesislerde yangın riskini en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti.

Robot köpekler kullanılmaya hazırlanıyor

Şirket olarak, acil müdahale ve uzman itfaiye personeli, gözcü hizmeti, eğitimli güvenlik görevlisi, söndürme ekibi eğitimi, risk analizi, risk danışmanlığı, temel-teorik-uygulama eğitimi, ileri seviye itfaiye eğitimi, simülasyon eğitim hizmeti, hızlı araç temini, drone ile saha izleme-termal harita çıkarma hizmeti verdiklerini kaydeden Yertut, risklerin azaltılmasında teknolojiyi de kullandıklarını anlattı. Yapay zeka ile analiz, termal kamera ile izleme, drone kullanımı gibi yeni teknolojilerin bu alanda da etkinliğinin arttığını vurgulayan Yertut, “Gelecekte, itfaiye personelini yalnızca kritik durumlarda sahaya çıkarmayı hedefliyoruz. Robot köpeklerimizi itfaiye personelinin yapmış olduğu devriye güzergahında kullanacağız. Denemesini yaptık ve oldukça başarılı olduk. Hazırlıklarımız tamam, ancak aktif hale gelmesi için 5G altyapısına ihtiyacımız var” dedi.

Bireysel korunma

Bireylerin evlerinde ya da gittikleri yerlerde yangın riskini gözeterek acil çıkış, tahliye modeli gibi bilgileri elde etmesini tavsiye eden Yertut, evlerde mutfak yangınlarında ıslak havlu veya benzeri bir örtü ile yangına ilk müdahale yapılmasını, her evde yangın tüpü bulundurulmasını ve bu tüplerin nasıl kullanılacağının öğrenilmesini tavsiye etti.