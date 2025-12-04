  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık yurt dışı tahvil ihracı
Takip Et

Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık yurt dışı tahvil ihracı

Yapı Kredi, yurt dışında 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık yurt dışı tahvil ihracı
Takip Et

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin ABD doları cinsinden Basel III uyumlu ihracı, Bank of America, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, ING, Mashreq, MUFG ve Standard Chartered'dan oluşan bankalar grubunun aracılığıyla tamamlandı.

Kupon oranının yüzde 7,55 olarak belirlendiği işleme, yurt dışı yatırımcılardan 3 katından fazla talep geldi.

Yapı Kredi, ihracın sağlayacağı kaynakla sermaye yapısını güçlendirerek fonlama tabanını çeşitlendirmeyi, sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemeyi, müşterilerinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı finansman ihtiyaçlarına daha uzun vadeli ve öngörülebilir şekilde destek sağlamayı hedefliyor.

Ekonomi
TCMB: Enflasyonun ana eğilimi Kasım'da Mayıs seviyesine geriledi
Enflasyonun ana eğilimi kasımda mayıs seviyesine geriledi
Türkiye’nin fındık ihracatı üç ayda 547 milyon doları geçti
Türkiye’nin fındık ihracatı üç ayda 547 milyon doları geçti
Bakan Kacır: İnovasyonu ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz
Bakan Kacır: İnovasyonu ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz
Denizli kasım ayında 373 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Denizli kasım ayında 373 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
İstanbul Ticaret Borsası'ndan "İstanbul Simidi" açıklaması
İstanbul Ticaret Borsası'ndan "İstanbul Simidi" açıklaması
Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu