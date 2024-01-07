Yaşlılık sigortası nedir , kapsamı, şartları neler, soruları yaşlıların merak ettiği konulardır. Yaşlılık, bireyin hayatının son döneminde karşılaştığı, çalışma gücünü kaybettiği zamandır. Yaşamının geri kalanının da geçimini sağlamak için sağlanan gelir yaşlılık sigortasıdır. Yaşlılık sigortası nedir , kapsamı, şartları neler işte detaylar..

Yaşlılık, bireyin hayatının son döneminde karşılaştığı, çalışma gücünü kaybettiği, gelir azalmasına neden olan ve özellikle sağlık harcamalarının artışı yüzünden gider çoğalmasına yol açan sosyal bir risk olarak tanımlanmaktadır. Yaşlılık sigortası, ömrünün geri kalan kısmında geçimini sağlamak amacıyla sürekli bir gelir sağlamayı amaçlar. Uzun vadeli sigorta kollarındandır.

Yasa kapsamında yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan

haklar , yaşlılık aylığı bağlanması ve toptan ödeme yapılmasıdır.

Kadın 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları

Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için bazı koşulların yerine getirilmiş olması gereklidir. Bu koşullar;

- belli bir yaşa ulaşmış olma,

- belirli bir sigortalılık süresine sahip olma,

- belirli bir prim ödeme gün sayısına sahip olma,

- işten ayrılma,

- Kuruma yazılı olarak başvurmadır.

Yaş koşulu 2036 yılına kadar değişmeyip kadınlar için 58, erkekler için 60

olarak kalacaktır.

- 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

- 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

- 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

- 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

- 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

- 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

- 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65 olacaktır.