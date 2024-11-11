Yeme-içme sektöründen çağrı: Çalışanın günlük yemek bedeli tutarı artırılsın

Ramazan Bingöl, yemek bedeli istisna tutarının gelecek yıl 300 liraya çıkarılması ve bu bedellerin sadece yeme-içme sektöründe kullanılmasının sağlanması gerektiğini bildirdi.

“Yemek fiyatları enflasyon hedefleri dengelenmeli”

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, yemek fiyatlarında Türkiye'nin enflasyon hedefleri doğrultusunda dengelenme sağlanabilmesi için sektörde öngörülebilirliğin ve düzenli gelirlerin payının artırılması gerektiğini kaydetti.

“Nakit olarak verilen yemek tutarı sektörü olumsuz etkiliyor”

Günlük yemek bedeli istinası tutarının artırılmasının çalışanların refahına ve yeme-içme sektöründeki canlılığa katkı sunacağını vurgulayan Bingöl, nakit olarak verilen yemek yardımlarının diğer alanlara dağıldığını ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini anlattı.

“Çalışan yemek dışında kullanıyor”

Bingöl, yaptıkları araştırmalara göre, nakit olarak verilen yemek tutarlarının büyük kısmının yeme-içme sektörüyle ilgisi olmayan alanlarda kullanıldığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son iki yılda nakit yemek yardımlarından dolayı düzenli müşteri kaybına uğrayan ve bunları yerine koyamayan birçok işletme artan maliyetlerle baş edemediği için belirli aralıklarla fiyatlarını artırmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda zincirleme etkisiyle sektörümüzde fiyatlama davranışları bozuldu ve kayıt dışılık arttı. Yeme-içme sektörü emek yoğun bir sektör”

“Çalışanın yemek parası 300 lira olmalı””

Ramazan Bingöl, her yeni 20 sürekli müşterinin yeme içme sektöründe 1 yeni çalışanın istihdam edilmesine olanak sağladığını belirterek “Bu nedenle yeme-içme sektöründeki işletmelerin düzenli gelirlerinin artırılması önemli. Bunun için de yemek bedeli istisnası tutarının önümüzdeki yıl oluşacak ekonomik koşullar da dikkate alınarak günlük en az 300 liraya çıkarılması ve çalışanlara nakit olarak verilen yemek yardımlarının hukuki boşluklar doldurularak sektörümüze kazandırılması sağlanmalıdır. Bu sayede sağlanacak ek siparişler ve sektörümüze geri dönecek nakit yemek paralarıyla 10 binlerce gencimiz çalışma imkanı bulabilecektir” diye konuştu.

İşçiye verilen günlük yemek tutarı nasıl hesaplanıyor?

Çalışanlara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, iş yerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin belirli bir oranında SGK primlerinden istisna tutulmaktadır.

SGK, yemek paraları ödemelerini oranını asgari ücretin yüzde 23,65’ü olarak belilemiştir.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren asgari ücret yaklaşık yüzde 49 oranında artırılarak 20.002,50 TL’ye yükseltilmişti. 2024/Ocak ayından itibaren çalışanlara yemek parası olarak yapılacak ödemelerin kısmen prime tabi tutulması uygulaması da değişti.

Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar şu şekilde hesaplanıyor.

Brüt Günlük Asgari Ücret X %23,65 X (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı=İstisna Tutarı.

Ödenen Yemek Parası-İstisna Tutarı=Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası, formülü vasıtasıyla hesaplananıyor. Buna göre;

01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında çalışanlara SGK primlerden istisna edilecek günlük yemek parası tutarı 666,75 TL x %23,65=157,69 TL olarak hesaplanıyor.