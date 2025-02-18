Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği sürüyor! 56 bin 256 çift başvurdu

Evlenecek çiftler için devreye alınan evlilik kredisine başvurular sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na 15 Şubat 2024'ten bugüne 56 bin 256 çift başvurdu.

Ailenin desteklenmesi için fon kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla geçen yıl Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Çiftlere 150 bin TL evlilik kredisi veriliyor

Aile ve Gençlik Fonu’na ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı. Söz konusu fon kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Başvurular 14 Şubat sonrası arttı

Başvuruların, "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden alınmaya devam ettiği Aile ve Gençlik Fonu'na, 14 Şubat'ta bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan, "Seviyorsan git evlen bence" paylaşımının ardından başvurular arttı.

En yüksek haftalık başvuru sayısına ulaşıldı

Haftanın en yüksek başvuru sayısına ulaşılan fona bugün itibarıyla Türkiye genelinde toplam başvuru sayısı 56 bin 256 oldu.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin de aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

- Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

- Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

Evli çiftler başvurabilecek mi?

Krediye medeni durumu bekâr olan çiftlerden resmi nikâh tarihlerine en az 2 en çok 6 ay kalmış olanlar başvuru yapabilir. Eşini kaybetmiş ya da boşanmış olanlar da şartları taşımaları halinde başvuru yapabilir.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığınızla ilgili kontrol yapıldıktan sonra şartları karşılamanız halinde nikâh öncesinde Bakanlık tarafından çiftlerle iletişime geçilecek.

Krediyi alabilmek için çiftlerin evlilik öncesi eğitimlere katılması gerekiyor. Eğitimlerin ardından resmi nikâhın gerçekleştirmesi gerekiyor. Nikâhın ardından e-devlet kapısı başvuru sayfası üzerinden çiftlerin evlendiğini beyan etmeleri gerekiyor. Ardından beyan edilen tarihi takip eden ay içerisinde kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor.

Kredi ödemesi ne zaman yatar?

Başvuru esnasında belirtilen nikâh tarihinden 5 gün sonra e-devlet kapısında yer alan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” hizmet sayfasında nikâh bildirimi yapılması halinde buton aktif hale geliyor. Nikâh bildirme işleminin nikâhın ardından 30 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Kredi tutarı nikâhı bildirimi yapılan tarihten sonraki ayın 20’sinden sonraki ilk iş gününde Banka tarafından çiftlerin adına açılacak hesaba aktarılıyor.