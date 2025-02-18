Kiralar yemek fiyatlarını etkiledi! İşletmeciler aydan aya zam yapmaya başladı
Restoranlarda yemek fiyatları sürekli değişiyor. Esnafa göre bunun başlıca sebebi yüksek kiralar. Yasal olarak artış oranı yüzde 58 olsa da bazı iş yeri sahipleri bu oranların üzerinde kira talep ediyor. İşletmeler de bir anda fiyat yükseltmek yerine aydan aya zam yaptıklarını belirtiyor.
Kiralar yemek fiyatlarını etkiliyor. Restoranlar artık menü basmayı bıraktı. Menüde yer alan fiyatlar sıklıkla değişiyor. İşletmeciler zamların başlıca sebebini ise kira zamlarına bağlıyor.
Mülk sahibi bir sonraki ayda yine zam yapıyor
Bazı işletmeciler “Kira yılda 1 kere oluyor diyorlar. Ama zamlar öyle değil” derken, kimi de “Mülk sahibi zam yaptıktan sonra, bir sonraki ayda yine soruyor; ‘Zam yapmamız lazım, düşük kaldı, bizi kurtarmıyor’ diyerek artış yapıyorlar” diyor.
Artış oranında yasal oranın dışına çıkılıyor
Ocak ayı kira artış oranı yüzde 58 oldu. Ancak bir çok iş yeri sahibi yasal artış oranının dışında çok daha fazlasını talep ediyor.
Kiralar sürekli artınca çözümü menü fiyatlarını değiştirmekte buldular
StarTV Haber’e konuşan bir döner işletmecisi kirasının 37 bin TL’den 73 bin liraya yükseldiğini belirtirken, “Şu an döneri 405 liradan satıyorum. Kira zammından önce döneri 390 TL’ye satıyorduk” dedi.
Esnaf kira sınırı istiyor
Bir diğer işletmeci ise şu an 18 bin TL ödediğini belirterek, “Beklenti 50 bin TL civarında. Benden 3 katını istiyor. Benim sattığım hamburger, 500 TL civarına çıkmam lazım ki bunu karşılayabileyim” diyor. Esnaf, kira artışlarına bir sınır getirilmesini istiyor.