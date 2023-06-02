Yeni nesil OSB’lerin ‘gücü’ yenilenebilir enerjiden gelecek

Handan Sema CEYLAN

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), yeni nesil sanayi bölgeleri için yenilenebilir enerjiden gücünü alacak. Organize sanayi bölgelerinin (OSB) bu alanda iştahının yüksek olduğunu kaydeden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Şu anda 1.738 MW’ı GES, 330 MW’ı Biokütle, 80 MW’ı Jeotermal, 12 MW’ı RES olmak üzere OSB’lerimizdeki yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kapasitesi 2.160 MW’a ulaştı” diye konuştu.

Yarın yapılacak OSBÜK Seçimli Genel Kurulu öncesinde EKONOMİ Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Başkan Memiş Kütükcü, “Enerji üretimin en önemli girdisi. Türkiye yenilebilir enerji zengini. Fosil yakıtlarda güçlü değiliz ama güçlü olduğumuz alana yoğunlaşmak bize dünya çapında rekabetçilik sağlayacak” diye konuştu. Kütükcü, kendi yönetimindeki Konya Organize Sanayi Bölgesi’nden örnek vererek, “Biz Türkiye’ye örnek bir model üzerinde çalışıyoruz.

KOS Karapınar Enerji İhtisas Endüsti Bölgesi Yönetici AŞ şirketini kurduk. Yönetici şirket olarak atandığımız Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin II. Kısmı ile ilgili Türkiye Elektrik İletim AŞ ile bağlantı kapasitesi konusunda müzakerelerimiz devam ediyor” dedi.

“EPDK’nın aldığı bir dizi karar GES ve RES’lerin önünü açtı”

Kütükcü, “EPDK son dönemde yenilenebilir enerjiyle ilgili çok güzel açılımlar yaptı. Sanayi tesislerinde, yerinde tüketim esaslı, çatı ve cephelerde GES kurulmasına izin verdi. Her sanayi tesisi kendi çatı ve cephesinde kendi öz tüketimine yönelik santral kurabilir oldu. Fakat çatı ve cepheler sınırlı, ürettiği enerji de sınırlı, sanayicilerin ihtiyacı da daha da fazla. İkinci bir karar daha çıktı ve ‘sanayi işletmeleri OSB dışında da –kendi dağıtım bölgesi içinde- enerji santrali kurabilir’ denildi. Bu ciddi bir açılımdı. Sanayi işletmeleri bu sefer çevrede marjinal alanlarda GES kurma çalışmaları başlattı. Sonra bir ileri açılım daha getirdi. Dedi ki; ‘Hiç enerji santrali kurmamışsa ilk defa kuracaksa, çatı ve cephesinde kurmamış, bunu kendi dağıtım bölgesi dışında da kurabilir.’ dedi. Örneğin Konya OSB’deki bir sanayici Maraş’ta GES kurabilir hale geldi. Böylece sanayi işletmeleri kendi kapasitelerinin 2 katı bağlantı gücüne kadar GES kurabilir oldular. Bu yönetmelik 2019’da çıkmıştı. 2021 yılında yeni yönetmelikle revize edildi. EPDK, kurulu güç tanımını tüketime bağlayan bir değişiklik yaptı. Dedi ki tüm işletmeler ‘tükettiğinin 2 katı kadar kurabilir’. Kurulu güç, tüketimle farklı. Çünkü bugün 500 KW tüketiminiz var ama ‘2 MW kurulu güç kurayım ki yarın büyüdüğüm zaman güç ihtiyacım olmasın’ diyorsunuz. Böylece EPDK tüm sanayi işletmelerimiz tüketimlerinin 2 katına kadar GES, RES kurabilir hale getirdi. Bunun bir katını mahsuplaşıyorlar, üstünü de sisteme tükettikleri tarife üzerinden mahsuplaşıyorlar” diye konuştu.

Kütükcü, “Biz üst kuruluş olarak EPDK’ya OSB’lerimizden gelen talepleri konsolide ederek bir müracaatta bulunduk” diyerek, “Biz OSB başkanı sıfatımızla, kimin hangi güçte santral kurma hakkı varsa OSB dışında kuramadıkları kapasitelerini toplayalım. Toplam gücü de Enerji endüstri bölgelerinde kuralım. Yatırım haklarını burada kullanmalarını sağlayan bir ara yüz olalım. OSB mantığında olduğu gibi parselasyon yapıp, dağıtalım” açıklamalarında bulunuyor.