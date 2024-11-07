Yetişmiş ara eleman sıkıntısı büyüyor... 12 yıllık zorunlu eğitim, sektörleri nasıl etkiledi?

OECD’nin 2024 raporuna göre, Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki üç gençten biri ne eğitimde ne istihdamda... Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu duruma oto tamircileri isyan etti. İstanbul Oto Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Keskin, çırak sayısındaki düşüşün sektörün geleceğini tehdit ettiğini, sanayide yetişmiş eleman eksikliğinin Türkiye’nin ciddi meselesi olduğunu söyledi.

Anne babaların çocuklarını daha rahat etmeleri düşüncesiyle beyaz yakalı sektörlere yönlendirmesinin büyük bir yanılgı olduğunu ifade eden Keskin, gelir seviyesinde mavi yakalıların beyaz yakalıları geride bıraktığını vurguladı.

Geçmişte ilkokul çağındaki çocukların yaz tatilinde çıraklık yaptığını, ilkokuldan sonra okula devam etmeyecekse çıraklığa verildiğini anlatan Keskin, mevcut müfredatta ise 12 yıllık zorunlu eğitimin 17-18 yaşında bittiğini, bunun da sektörlere ara eleman yetişmenin önünü tıkadığını kaydetti.

"Meslekler elimizden gidiyor"

Bu problemi aşmak için meslek okullarının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Keskin “Meslek okullarının çoğalması, bu işin önünün açılması lazım. Yalnız otoda değil bütün sektörlerde meslek okullarının güçlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Önemini kaybetmeyecek mesleklerden birinin otomotiv sektörü olduğunu belirten Keskin “Yabancı ülkelerden gelen çocuklar buralarda çıraklık yapmaya başladı. Yarın bu meslekler elimizden giderse yazık olur. Bunlar da ülkelerine döndüğü zaman mesleği icra edecek adam bulamayız” diye konuştu.