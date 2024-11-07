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ABD'de feci kaza... Kalkış yapan jet, arabaya çarptı: 5 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletindeki Falcon Field Havaalanı'nda gerçekleşen uçak kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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ABD'de feci kaza... Kalkış yapan jet, arabaya çarptı: 5 kişi öldü
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ABD'nin Arizona eyaletinde Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanının paylaştığı bilgiye göre, Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

Kazada, pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Federal Havacılık İdaresi, uçağın Honda HA-420 tipi hafif iş jeti olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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