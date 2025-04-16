Yılbaşından bu yana icra iflas dosya sayısı 891 bin adet arttı

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Pandemi döneminde yaşanan ekonomik zorluklara, yaklaşık iki yıldır uygulanan sıkı para politikasının eklenmesiyle, gerek bireyler gerekse şirketler finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanmaya başladı. Yüksek faiz oranları kaynaklı finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, birçok şirket ve bireyin icra takibine uğramasına yol açtı. Bu durum Adalet Bakanlığı’nın icra- iflas istatistiklerine de yansıdı. EKONOMİ’nin 2025 yılı 15 Nisan itibarıyla Adalet Bakanlığı UYAP istatistiklerinden yaptığı derlemelere göre, bu tarih itibarıyla mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı 23 milyon 147 bin 955’e ulaştı. Dosya sayısı mart sonuna göre 162 bin adet artış gösterdi. Yılbaşından bu yana ise mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı 891 bin 835 adet arttı. İcra dosyası sayısı 31 Ocak 2025’te 22 milyon 295 bin 455’e, 28 Şubat 2025’te ise 22 milyon 604 bin 890’a ulaştı.

2 bin TL’nin altı silindi ama eski sayıya ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı Eylül ayında yaptığı açıklamada, 15 Ağustos 2022 öncesi icra takibi başlatılmış olup 2 bin TL’nin altındaki alacakların tasfiye edileceğini söylemişti. Bu kapsamda yaklaşık 10 milyon dosyanın sistemden çıkacağı bildirilmişti. Ancak istatistiklere göre her ne kadar icra iflas dosyası sayılarında gözle görülür bir azalma yaşansa da bu sayı 10 milyona ulaşmadı. Bu açıklamanın yapıldığı yıl sonunda 31 Aralık 2022 itibarıyla mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı 23 milyon 229 bin 690 seviyesindeydi. Takip eden 2023 yılının sonunda ise dosya sayısı yaklaşık 2 milyonluk azalışla 21 milyon 308 bin 166’ya geriledi. Ancak bu tarihten itibaren tekrar artış eğilimine girdi ve dün itibarıyla 23 milyonun da üzerine çıkarak 23 milyon 147 bin 955 oldu.

Küçük borçların oranı %80’in üzerinde

Adalet Bakanlığı verilerine göre, icra dosyaları içerisinde nispeten küçük borçlardan oluşan ilamsız takiplerin (mahkeme kararı olmadan başlatılan işlemler) oranı yüzde 80’in üzerinde. 2021 ve 2022 yıllarında 31-33 milyon olan toplam icra dosyası sayısı, deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında 39 milyona kadar çıktı. Bu dosyaların yüzde 82,1’ine karşılık gelen 32 milyonu ilamsız icra dosyalarından oluştu. Geride bıraktığımız 2024 yılında ise icra dosyası sayısı 32,4 milyona gerilerken, ilamsız dosyaların oranı yüzde 82 (26.8 milyon) olarak hesaplandı.