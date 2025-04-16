Sigortada 'küçük' algısı bozuldu

SELÇUK ALTUN

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kötü yönetim, sigortacılık mevzuatına aykırı işlemler ve mali bünye zafiyeti nedeniyle Acn- Turk Sigorta ile Arex Sigorta’nın faaliyetlerini durdurdu. Tüm sigorta branşlarında yetkileri kaldırılan iki şirket, artık sigorta poliçesi kesemeyecek.

Ruhsat iptallerinin ardından EKONOMİ’ye konuşan sigorta sektöründen kimi temsilciler, bu ikisiyle birlikte son bir buçuk yılda faaliyetleri durdurulan şirket sayısının 5’e (Gri, Melce, Aveon Global) çıktığını hatırlatarak, yeni iptallerin domino etkisi yaratarak küçük şirketlerin tamamını batırabilecek bir duruma sebep olabileceği uyarısında bulundu. Ruhsat iptalleriyle birlikte toplamda bir milyondan fazla kişinin mağduriyet yaşadığını ve bunların da direk acentelerle muhatap olduğunu aktaran sektör temsilcileri, acentelerin de yorulduğunu, artık bu tarz durumlarla karşılaşmamak ve müşterisini mağdur etmemek için yeni poliçelerde sadece büyüklere yöneleceğini söylüyor. Hatta bu günlerde mükerrer poliçe kesmeye başladıkları belirtiliyor. Bu durumda da ilk 10 sigorta şirketi dışında poliçe kesmenin artık pek mümkün olmayacağı ve poliçe kesemeyen küçük şirketlerin nakit akışında yaşanan bozulma nedeniyle finansallarının zorlanacağı, ayakta kalmakta güçlük çekeceği dile getiriliyor. Özellikle küçük şirketlerin büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu aktaran sektör temsilcileri, bilançolara bakıldığı zaman 3-4 şirketin sırada olduğunu belirtiyor.

Bu tarz söylentilerin - dedikoduların bile şirket batıracağını vurgulayan temsilciler, Sigorta Kanunu’nda bile şirketlerle ilgili algıyı bozacak durumdan kaçınmak gerektiğinin belirtildiğini vurgulayarak, algı ve güvenin bozulması halinde, nakit akışının kesileceğini ve değil sigorta şirketlerinin, bankaların bile ayakta kalamayacağını ileri sürüyor. Şu anda küçük sigorta şirketlerine karşı algının bozulduğu ve çok kötü bir sürece girildiği kaydediliyor. Bu nedenle de SEDDK’nın özellikle de küçükleri korumaya yönelik olarak algıyı düzeltecek ve güven verecek açıklama yapması gerektiği belirtiliyor.

1,5 yılda 5 şirkete müdahale

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu – SEDDK, henüz çok genç, yeni bir kurum. Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevlerin ve yetkilerin bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla 2019 yılında kuruldu. İlk olarak Türker Gürsoy kuruma başkanlık etti. Temmuz 2022’de ise Cumhurbaşkanlığı kararı Mehmet Akif Eroğlu, kurumun başına getirildi. Eroğlu, 1 yıl 3 ay gibi kısa bir süre sonra istifa ederek görevinden ayrıldı. Mehmet Akif Eroğlu döneminde ikinci başkan olarak kurumda görev yapan Davut Menteş, SEDDK’nın 3’üncü başkanı olarak atandı. Menteş’in başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte şirketlerle ilgili süreç de başlamış oldu. Henüz başkanlığının 2’nci haftasında, 29 Kasım 2023 tarihinde Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’ya el kondu. Sonrasında 28 Aralık 2024’te Aveon Sigorta’nın poliçe düzenleme yetkisi iptal edildi. AcnTurk ve Arex Sigorta’nın da eklenmesiyle birlikte SEDDK, mevcut başkan döneminde, bir buçuk yıl içinde 5 sigorta şirketine müdahale etmiş oldu. Müdahale edilen şirketlerin 2022 öncesinde ruhsat aldığına dikkat çeken kimi sektör temsilcileri, ‘aslında bu şirketlere hiç ruhsat verilmemeliydi’ diyor.

■ AcnTURK’te 600 bin poliçe var

AcnTURK Sigorta, acentelerin bir araya gelerek kurduğu ilk ve tek sigorta şirketi olarak 2022 yılında faaliyete geçti. 2024 yılında 1.2 milyar TL net dönem zararı yazdı. Geçen sene sonu itibariyle özsermayesi -715 milyon TL olan şirketin yaklaşık 600 bin civarında yaşayan poliçesi bulunuyor. Bu poliçelerin yarısı kaskoda kesilmiş iken, diğer yarısı ise işyeri - konut yangın ve sağlık poliçelerinden oluşuyor.

■ Arex Sigorta, 125 milyon TL kâr yazmıştı

Arex Yatırım Holding, bünyesinde bulunan Arex Sigorta, 2020 yılı eylül ayında kuruldu. Holding, sigortanın yanı sıra inşaat, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. 2024 yılı finansal sonuçlarına göre Arex Sigorta, 1,5 milyar TL’yi aşan prim üretimi gerçekleştirdi. Şirketin toplam aktif büyüklüğü 1 milyar 819 milyon TL oldu. Özkaynakları 468 milyon TL seviyesinde gerçekleşen şirketin net dönem kârı ise 125 milyon TL oldu. Şirketin ödenmiş sermayesi 338 milyon TL seviyesindeydi. Arex Sigorta’nın yaşayan poliçe sayısı yaklaşık 230 bin adet ve büyük çoğunluğu sağlıktan oluşuyor.

Arex Yatırım Holding ve Arex Sigorta, geçen yıl sonunda Türkiye’den çekilen dünya devi Generali’nin paylarını alan yatırımcılar arasında bulunuyor. Generali, hisselerini devrederek Türkiye’den çekildi. Sonrasında şirketin adı Referans Sigorta oldu. Arex Yatırım Holding, bu şirketin yüzde 8.5, Arex Sigorta ise yüzde 1 hissesini satın aldı.