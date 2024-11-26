Yılmaz ve Şimşek'ten İTO ve İSO'ya ziyaret: Talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik

İlk olarak İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha sonra İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

"İş dünyamızın talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, göreve geldikleri ilk günden bu yana, iş dünyası temsilcileriyle istişareye büyük önem verdiklerini ve onlarla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Görüşmelerimizde, Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri, güncel ekonomik gelişmeler ile iş dünyamızın talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Üretimden ihracata, istihdamdan finansmana kadar pek çok konuyu ele aldığımız toplantılarımızın, ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesine katkı sağlamasını diliyorum. Oda başkanlarımıza ve yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, ülkemize sağladıkları katma değerin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.