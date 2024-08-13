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Yılport Holding'den El Salvador'a tarihi yatırım!

Yılport Holding, El Salvador'a 1.8 milyar dolarlık dev bir yatırım yapacak. Bu yatırım El Salvador Cumhuriyeti tarihindeki en büyük özel yatırım olacak.

Haber Merkezi
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Yılport Holding'den El Salvador'a tarihi yatırım!
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Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türk holding şirketi Yılport'un iki limanını genişletmek ve yerel liman otoritesiyle birlikte işletmek üzere 1,8 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu.

Bu yatırım, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından Pazar akşamı X platformunda yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyruldu.

Yılport, El Salvador'un en büyük limanı olan Acajutla'nın kapasitesini üç katına çıkaracak büyük bir yatırım hazırlığında. Ayrıca, 2008 yılında inşaatı tamamlandığından beri kapalı olan doğudaki La Union limanının yenilenmesi için de yatırım yapacak.

Bukele'nin açıklamasına göre La Union limanının faaliyete geçebilmesi ve daha büyük gemilerin girebilmesi için önce tarama çalışmalarının yapılması gerekecek.

Yılport, El Salvador Özerk Liman Yürütme Komisyonu (CEPA) ile birlikte, her biri için 50 yıllık imtiyaz kapsamında bu iki limanı ortak olarak işletecek. Fakat El Salvador yasalarına göre, ortak imtiyazlara en fazla 40 yıl izin veriliyor. Bu nedenle, yeni anlaşma kapsamında Yılport'un limanları 50 yıl boyunca işletmesine izin verecek şekilde kanunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

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