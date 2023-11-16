“Yüksek teknoloji ihracatı için hizmeti genişletiyoruz

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan “ihracatçıya sağlanacak alternatif teminat türleri”ne ilişkin, “Menkul kıymet rehni, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) gibi kefalet kurumlarının kefaleti, ipotek ile gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi bankacılık sektöründe genel kabul görmüş alternatif türlerin teminat kabul edilmesine başlandı” dedi.

Güney, Bakan Şimşek’in açıkladığı, ihracatçıların finansman sorunlarını çözme amacıyla teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Teknolojik gelişmelerle yenileniyoruz”

Türk Eximbank’ın, ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında uygulamaya aldığı stratejik dönüşümle birlikte katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansmana erişimde duydukları ihtiyaçları gözlemleyerek ürün ve hizmet kapsamını genişlettiğine işaret eden Güney, bankanın aynı zamanda içinde bulunduğu sektörün teknolojik gelişmelerini takip ederek kendisini sürekli yenilediğini söyledi. Güney, tesis edilen izleme ve yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri aracılığıyla firmaların kredi riskinin etkin yönetiminde de ciddi mesafe katedildiğini ifade ederek, “Bu kapsamda ihracatçıların ‘kredi değerliliğini’ ve ‘ihracat değerliliğini’ birlikte dikkate alan yaklaşımlarla teminatların çeşitlendirilmesi sağlanmıştır. Böylece teminat mektubunun ve Eximbank ihracat alacak sigortası poliçesinin yanı sıra menkul kıymet rehni, KGF ve İGE gibi kefalet kurumlarının kefaleti, ipotek ile gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi bankacılık sektöründe genel kabul görmüş alternatif türlerin teminat kabul edilmesine başlandı” diye konuştu.

“Finansman maliyetleri düşürülecek”

Teminat yapısının çeşitlenmesiyle ihracatçının sağlayacağı faydalara dikkati çeken Ali Güney, şunları kaydetti: “İhracatçılarımızın bankamız fonlarından yararlanma noktasında yaşadıkları teminat sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım atılırken aynı zamanda teminat mektubu komisyonları nedeniyle artan finansman maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak. Ayrıca ihracatçıların tüm bankalar nezdindeki hem nakdi hem de gayrinakdi limitlerinin kullanılmasının neden olduğu maliyet artışının önüne geçilerek, ihracatçılarımızın finansman imkanlarının etkin yönetilmesine de katkı sağlanması amaçlanmıştır.”