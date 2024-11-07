Yüksek vergi ve taksit sınırı kayıt dışılığı artırdı! MOBİSAD: Kaçak oranı rekor kırdı

Cep telefonunda yüksek vergi kaçak telefona yöneltiyor. MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, artan vergiler ve taksit sayılarındaki sınırlama sonrasında kaçak cep telefonu oranının yüzde 35 ile rekor düzeye çıktığını bildirdi.

Kısıtlamalar cep telefonlarında kayıt dışılığı artırdı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yüksek vergiler ve taksit sayısı kısıtlamalarının cep telefonlarında kayıt dışılığı artırdığını belirtti.

"Vergiler normalleşirse devletimizin gelirleri artar"

BloombergHT’de konuşan Turnacı, kaçak oranının yüzde 35 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Vergilerin yüksek olduğu iletişim sektöründe, istihdamın da gelişmesinin zor olduğunu biliyoruz. Vergiler normalleşirse kayıt dışılık azalır, devletimizin gelirleri artar. Ülkemizde verilen altyapı hizmetleri diğer ülkelerin gerisinde değil, yatırımlar cephesinde diğer ülkelerle yarışır seviyede olmalı. Uydu teknolojileri olabilir, 5G veya 6G’ye geçiş teknolojileri olabilir.” ifadelerini kullandı.

"Kaçak telefon sayısı 3 milyonu aşıyor"

Cep telefonu sektöründe taksit kısıtlaması ve yüksek vergi oranlarının sektöre etkisine değinen Turnacı, “Vergilerin yüksek olmasından dolayı bugün kayıt dışılık yüzde 35’lere ulaştı. Cep telefonu pazarı yıllık 10 ile 12 milyon adetlerde ve bu pazarda kaçak sayısı 3 ile 3,5 milyon adetlere ulaştı. Yüksek vergiler kayıt dışılığı artırıp, sektörel gelişimi olumsuz etkiliyor, istihdam oluşturulamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüksek vergilerle ithalat sorununu çözmek doğru bakış açısı değil"

Makul vergilerle, sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturulması gerektiğini belirten Turnacı, "E-ticaret, reklamcılık gibi birçok sektör mobil cep telefonları aracılığı ile büyük bir ekonomi oluşturuyor. Toplam ithalatta payı yüzde 1’in altında olan sektöre yüksek vergiler getirerek ithalat sorununu çözmenin sağlıklı bir bakış açısı olduğunu düşünmüyoruz. Vatandaşa makul vergilerle hizmet ederek, devlet gelirleri artırılmalı“ dedi.