Yumurta fiyatları 4 ayda yüzde 70 arttı! Fahiş fiyat artışının nedeni belli oldu

Son 4 ayda yumurta fiyatlarında yüzde 70’in üzerinde büyük bir artış yaşandı. Bu fahiş zamlar, vatandaşlar tarafından yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Yumurta fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni ise ABD’deki kuş gribi salgını. Bu salgın, dünya çapında yumurta tedariğini zorlaştırarak arzda sıkıntılara yol açtı ve dolayısıyla fiyatların yükselmesine neden oldu. Türkiye, yumurta üretiminde kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olmasına rağmen, bu küresel sorunlar nedeniyle marketlerdeki fiyatlar önemli ölçüde arttı. Peki, bu yükselen fiyatlar ne kadar süre devam edecek?

"Kademe kademe düştü"

CNN TÜRK'e konuşan Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, yumurta sektöründe fiyatların dalgalı seyrettiğini kaydetti ve 2024 yılının Ocak ayında 30'luk yumurtanın kolisinin 100 lira olduğunu ardından kademe kademe düştüğünü ve Kasım ayında tekrar yükselişe geçtiğini kaydetti.

Yumurta fiyatları neden yükseldi?

Bu dalgalı seyrin birkaç nedeni olduğunu vurgulayan Sırma, "2025'in başından beri ve çok belirgin olarak uluslararası piyasalarda yumurtada dalgalı bir seyir var, kaos yaşanıyor diyebiliriz. Çeşitli ülkelerde kuş gribinden dolayı hayvan itlafı oldu" sözlerini kullandı.

ABD'nin Avrupa Birliği'nden, Danimarka'dan ve Türkiye'den yumurta istediğini kaydeden Sırma, kuş gribinin 2023'ün sonunda başladığını, 2024'te arttığını ve 2025'te ciddi problemlere yol açtığını kaydetti. Türkiye'nin kuş gribi ile ilgili önlemler aldığının altını çizen Sırma, yumurtanın bir muadilinin olmamasından dolayı çok önemli olduğunu ifade etti.

"5 yıl içinde 100 milyar adet yumurta ürettik"

Türkiye'nin yumurta konusunda kendisine yetebilen bir ülke olduğunu belirten Sırma, "5 yıl içinde 100 milyar adet yumurta ürettik. Türkiye, taze yumurtayı hem üretebiliyor hem de kendi ürettiğimizi ihraç edebiliyoruz. Bu ihracat patlamasının ülke içinde fiyatlara yansımaması için hükümetin aldığı tedbirler var" dedi.Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliği içinde çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Sırma, "Hem gıda fiyatları, hem arz güvenliği anlamında yumurta sektörü mercek altında. Marketlerdeki 30'luk yumurta fiyatlarına baktığımızda kaliteye ve markaya göre değişkenlik söz konusu olarak 170 liradan 230 liraya kadar çıktı. Yumurta fiyatları için fırsatçılık var" ifadelerini kullandı.

Sırma sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Gıda endüstrisi devam ediyor ama bir taraftan da bizim iç piyasadaki vatandaşın ihtiyacı olan yumurtanın azalmaması lazım. Bunu fırsata dönüştüren kişiler de var. Üretici yumurta fiyatı dikkate alınır. Afyon'dan yumurta 4 lira 70 kuruşa çıkıyor ama market fiyatlarına baktığımızda ise adet yumurtanın fiyatı 8-10 lira gibi bir fiyat aralığında görüyoruz. Yapışkan enflasyon dediğimiz enflasyon yaygın halde"