Yumurta fiyatları düşüşte: 30’lu kolinin fiyatı ne kadar oldu?

Ramazan ayında fiyatı neredeyse iki katına çıkan yumurtada yaz aylarıyla birlikte rahatlama yaşanıyor. Tüketicinin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan 30’lu medium boy yumurta kolisinin fiyatı, geçtiğimiz ay 200 lirayı geçmişti. Ancak yaz mevsiminin başlaması, tavukların veriminin artması ve ihracatla ilgili alınan tedbirlerle birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. Şu anda aynı ürün, market raflarında 100 ile 129 lira arasında satışa sunuluyor. Bazı marketlerde ise 30’lu yumurtanın 89 liraya kadar düştüğü gözlendi.

Yaz aylarında fiyatlar daha da düşer mi?

Türkiye Gazetesi'ne konuşan eski Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, “Yaz aylarının gelmesi, Ramazan'ın bitmesi, hayvanların daha fazla yumurta vermesi, yumurta ihracatında hükûmetin attığı adımlar rakamları etkiledi. Fiyatların yaz döneminde, şayet büyük bir aksilik olmazsa bu seyirde kalacağını, belki biraz daha düşebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Marketlerin yumurtadan yüksek kâr ettiği konusuna katılmadığını söyleyen Güzeldere, “Çünkü yumurta stoklanıp uzun süre bekletilebilen veya spekülatif amaçlarla fiyatı artırılabilen bir ürün değil. Yumurtanın raf ömrü kısıtlıdır ve taze tüketim gerektirir. Marketler bu ürünü hızlı bir şekilde satmak zorundadır; aksi hâlde bozulma riskiyle karşılaşırlar. Ayrıca, yumurta sektöründe yoğun bir rekabet olduğu için fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir. Bir market aşırı fiyat artışına giderse, müşteriler rakip marketlere yöneleceğinden fırsatçılık yapma şansları yoktur. Dolayısıyla, yumurta fiyatlarındaki dalgalanmaların temelinde üretim maliyetleri, arz-talep dengesi veya dış ekonomik faktörler gibi sebepler yatar, marketlerin kâr hırsı değil. Yumurta, perakende sektöründe üzerinden aşırı kâr elde edilebilecek bir ürün olmaktan uzaktır” dedi.