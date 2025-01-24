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Yurt dışı kredilerinin tamamı Türkiye’deki banka aracılığıyla yurda getirilecek

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin tebliğde değişiklik yapılarak, ihracat kredileri dahil yurt dışından kullanılan kredilerin Türkiye’deki banka aracılığıyla yurda getirilmesine ilişkin istisnalar kaldırıldı.

Hüseyin Gökçe
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Yurt dışı kredilerinin tamamı Türkiye’deki banka aracılığıyla yurda getirilecek
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Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri bankalar aracılığıyla kullanacaklar. Yurt dışından sağlanan kredilerin tamamının Türkiye’deki bir banka aracılığıyla yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Düzenlemenin önceki halinde yurt dışından sağlanan kredilerin banka aracılığıyla kullanılması gerekmekle birlikte bunların bazıları sözkonusu zorunluluk kapsamı dışında tutulmuştu.

Zorunluluk kapsamına alınan kredi türleri şunlar:

a) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki işleriyle ilgili olarak yurt dışından sağladıkları krediler,

b) Türkiye’de yerleşik kişilerce ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarının garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan ve doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenen krediler,

c) İhracat kredi veya garanti kuruluşu olmamakla birlikte, nakit kredi yerine malın peşin alımı ve vadeli finansman desteği sağlayan yurt dışındaki kalkınma bankalarından sadece mal ithaline yönelik sağlanan krediler,

ç) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından gemi satın alınması amacıyla yapılacak ithalat kapsamında sağlanan krediler.

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