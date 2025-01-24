Yapay zeka işsiz bırakmayacak ama eşitsizliği artıracak!

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, yapay zekanın endişe edildiği kadar iş gücü kaybına yol açmayacağını belirterek, "Yapay zeka nedeniyle milyonlarca iş kaybolmuş olsa da çok daha fazla yeni iş yaratıldı." dedi.

Houngbo, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında, uluslararası iş gücü piyasaları ve yapay zekanın mesleklere etkisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yapay zekanın meslekler üzerindeki etkisi ve bu dönüşüm sürecinin dikkatle yönetilmesi gerektiğini dile getiren Houngbo, "Yapay zeka nedeniyle milyonlarca iş kaybolmuş olsa da çok daha fazla yeni iş yaratıldı." ifadesini kullandı.

Houngbo, "Yapay zeka endişe edildiği kadar iş gücü kaybına yol açmayacak. Benim asıl endişem, yapay zekanın yol açacağı iş kayıpları değil yapay zekanın iş gücündeki eşitsizlikleri derinleştirme potansiyeli. Yapay zekanın insan merkezli olması gerekiyor. Bu teknoloji, insanların yaşam kalitesini artıracak bir araç olarak kullanılmalı. Eğitim ve yetenek kazandırma süreçleri, iş gücü piyasasının yapay zekanın etkileriyle başa çıkabilmesi için kritik önemde." diye konuştu.

Gençlere yönelik tavsiyeleri sorulan Houngbo, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimin önemine dikkati çekerek, bu eğitimlerin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Houngbo, bunun yanı sıra mesleki eğitim ve iletişim, liderlik gibi yumuşak becerilerin geliştirilmesinin de önemine işaret ederek, "Yapay zeka, henüz bu tür yumuşak becerilerin yerini alamıyor. Gençlerin bu becerileri geliştirmesi, iş gücü piyasasında avantaj elde etmelerini sağlayacaktır. Gençlerin teknolojiye yatkınlığı umut verici ancak iş gücü piyasası ve eğitim sistemleri arasındaki uyumun artırılması gerekiyor." dedi.

"Kayıt dışı istihdam, en büyük problem"

Küresel işgücü piyasasındaki son durumu değerlendiren Houngbo, işsizlik oranının salgın öncesi seviyeye dönerek yüzde 5 civarında seyrettiğini ve bu yıl da bu oranın büyük ölçüde değişmeyeceğini ifade etti.

Houngbo, genç işsizlik oranında küresel çapta iyileşmeler görüldüğüne dikkati çekerek, "Ancak, genç erkeklerle kıyaslandığında genç kadınların istihdama katılım oranları çok daha düşük. Bu nedenle, kadınların iş gücüne katılımı büyük bir endişe kaynağı." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin kayıt dışı çalıştığı bilgisini paylaşan Houngbo, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu, dünya iş gücünün yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor ve bu insanlar hiçbir sosyal koruma olmadan çalışıyor. Kayıt dışı istihdam, çözmemiz gereken en büyük problemlerden biri. Bu kapsamda, işsizlik geleneksel ölçüm yöntemlerinin ötesinde ele alınmalı. Dünyada genelinde yaklaşık 183 milyon kişi aktif olarak iş arıyor ancak iş bulamıyor. Bunun yanı sıra, 137 milyon kişi iş bulmayı umuyor ancak aktif olarak aramıyor ve 83 milyon insan ise iş aramaktan tamamen vazgeçmiş halde. Yani toplamda 400 milyon kişi bir şekilde istihdam dışında kalmış durumda."

Houngbo, ekonomi politikalarının istihdam politikalarıyla uyumlu hale getirilmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

"Hibrit ve uzaktan çalışmada küresel standart yok"

Kovid-19 salgını döneminde yaygınlaşan ve sonrasında devam eden hibrit ve uzaktan çalışma modelinin dünyada nasıl devam ettiğine ilişkin Houngbo, "Bazı şirketler çalışanlarını tam zamanlı ofis çalışmalarına geri çağırsa da bu konuda küresel ölçekte standart bir yaklaşım yok." ifadesini kullandı.

Houngbo, hibrit modellerin çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamada önemli bir rol oynadığını belirterek, "Gençler, yalnızca maaş için değil anlamlı ve tatmin edici işler arıyor. Hibrit ve esnek çalışma modelleri, bu dengeyi sağlamada kritik bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.