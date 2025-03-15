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Yurt dışına çıkarılabilecek nakit limiti yükseltildi

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek tutar 25 bin liradan 185 bin liraya yükseltildi.

Haber Merkezi
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Yurt dışına çıkarılabilecek nakit limiti yükseltildi
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Yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami 25 bin liralık limit, döviz kurundaki artış ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan kimlik tespiti için belirlenmiş tutar da göz önünde bulundurularak 185 bin liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip olan gerçek/tüzel kişi ortaklarının döviz cinsinden teminat verebilmesine imkân sağlandı.

Bunların yanı sıra kıymetli maden ve dövizin kambiyo mevzuatında düzenlenen değerler olması, kambiyo mevzuatında kıymetli maden depo hesaplarında işlem gören kaydi tutarların açık bir tanımının yer almaması ve özü itibarıyla fiziki teslimat yapılmadığı sürece kaydi ve değeri dövizle belirlenen bir tutarın söz konusu olması hususları dikkate alınarak, fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden alım satım işlemlerinin "kambiyo işlemi" olarak sayılması hükme bağlandı.

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