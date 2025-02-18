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Ziraat Bankası'nın net karı 2024 yılında %12 arttı

Ziraat Bankası, 2024 yılına ilişkin mali performansını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan verilere göre Ziraat Bankası, 2024 yılında 100,64 milyar TL net kar elde etti. Öte yandan bankanın faiz gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,8 oranında yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri ise 69,02 milyar TL olarak kaydedildi.

Haber Merkezi
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Ziraat Bankası'nın net karı 2024 yılında %12 arttı
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T.C. Ziraat Bankası AŞ, 2024 yılının 4. çeyrek finansal raporlarını yayımladı.

Ziraat Bankası'nın mali tablolarına göre, banka 2024 yılında 100,64 milyar TL net kar elde etti. Bankanın net karı 2023 yılına göre yüzde 12 artış gösterdi. Ziraat Bankası'nın 2023 yılı net karı ise 89,85 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde faiz gelirleri yüzde 27,8 artışla 129,6 milyar TL'den 165,6 milyar TL'ye çıktı.

Ziraat Bankası, 2024 yılında 69,02 milyar TL net ücret ve komisyon geliri elde etti.

Kredi portföyünde de güçlü bir genişleme görüldü. 2023 yıl sonunda 1,97 trilyon TL olan toplam kredi hacmi, 2024 yıl sonu itibarıyla %45,7 artışla 2,87 trilyon TL seviyesine ulaştı.

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