Zorluklara rağmen çimento sektörü büyümesini sürdürüyor

MÜBERTA TAŞÇI GÜREŞ

19 - 23 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda çimento sektörünün geleceğini şekillendiren başlıklar; yeşil dönüşüm, dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilir üretim ekseninde ele alındı. Bu yıl da hem yerli hem de yabancı sektör temsilcilerini ağırlayan etkinlikte Çin, Azerbaycan ve Avrupa Çimento Birliğinden (Cement Europe) üst düzey yöneticiler ile çok sayıda uluslararası konuşmacı yer aldı. Açılış töreninde TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Çin Çimento Birliği Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Wang Yutao, Azerbaycan Çimento Üreticileri Birliği Başkanı Henning Sasse konuşma yaparken Cement Europe Ceo’su Koen Coppenholle ise video konferans ile katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dünyanın 5. büyük üreticisi olarak Türk çimento sektörünün, tüm küresel zorluklara rağmen büyümeye, üretmeye ve dünyada güçlü bir oyuncu olmaya devam ettiğini dile getirdi. Sektörün değerlendirmesini yapan Konukoğlu, “2025’in ilk sekiz ayında üretimimiz yüzde 6,5 artarak 59,6 milyon tona ulaştı. İç satışlarımız yükseldi ve üretimin büyük bölümünü oluşturdu. İhracatımız ise yüzde 14,4 arttı. ABD başta olmak üzere Avrupa’dan Ortadoğu’ya geniş bir coğrafyada güçlü varlık gösterdik. Ancak en az rakamlar kadar önemli başka bir gerçek daha var. O da yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, geleceğe açılan ana kapıdır. Biz bu dönüşümü üç eksende yönetiyoruz. Yeşil, dijital ve insan odaklı dönüşüm. Sektör olarak geçen yıl 2,1 milyon ton alternatif yakıt kullandık ve ısıl enerji ihtiyacımızın yüzde 13’ünü bu atıklardan karşıladık. Son 5 yılda bu oran yüzde 7,8’den yüzde 13’e yükseldi. Yani her yıl daha az fosil yakıt, daha çok geri kazanılmış enerji. 6,6 milyon ton alternatif hammadde kullanarak yaklaşık yüzde 5’lik ikame oranına ulaştık. Sektör paydaşlarımız karbon fiyatlandırması ve uluslararası düzenlemelere uyum için çevresel yatırımlarını hızlandırdı” dedi.

“Çin ve Azerbaycan’dan sıfır karbon için işbirliği mesajı”

Çin Çimento Birliği Genel Sekreteri Dr. Wang Yutao konuşmasında: “Çin Çimento Birliği olarak biz de ülkemizin karbon nötr hedefinin bir parçasıyız ve karbon emisyonlarını azaltmak için çok fazla çaba gösteriyoruz. Sektörümüzün dönüşümü için birlikte daha fazla çaba gösterebileceğimizi umuyoruz. Sıfır karbon hedefi doğrultusunda sizinle iş birliği yapmayı arzu ediyoruz” dedi. Azerbaycan Çimento Üreticileri Birliği Başkanı Henning Sasse ise konuşmasında Türkiye’ye kıyasla daha küçük bir ülke olmalarına rağmen sektörlerinin güçlü bir temsilinin etkinlikte yer aldığını ifade etti.

Kalkınma modeli, yeşil ve dijital dönüşüme kaydı

Çimento sektörü dahil tüm sektörde dönüşüm olduğunu ve bu trendin devam edeceğine değinen TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, “Şu anda en kritik konu dönüşüm sürecindeyiz. Bunu yalnızca çimento sektörü için söylemek doğru olmaz. Artık ülkeler kalkınma modellerini tamamen değiştiriyor. Yeşil dönüşüm dediğimizde aslında bir kalkınma modeli değişikliğinden bahsediyoruz. Hem dijital dönüşümün hem de yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek gerekiyor. Bu platformu oluşturarak üyelerimizi bir araya getirdiğimizde, dünyadaki bu gelişmelere hem daha hızlı tepki verebilecek hem de bu sürece hazırlık yapabileceğiz. Yol haritalarımızı oluşturduk. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte hazırlanan hem de birlik olarak bireysel şekilde ortaya koyduğumuz yol haritalarımız mevcut” ifadelerini kullandı.