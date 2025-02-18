Züccaciyeciler Almanya’da ticaret merkezi kuracak

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Yaklaşık 700 üyesiyle züccaciye sektörünü temsil eden Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), en fazla ihracat yaptığı Almanya’da ticaret merkezi kurmayı planlıyor. Projenin devam ettiğini ve Almanya ile ilgili anlaşma yaptıklarını kaydeden ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Bu yatırımı ZÜCDER prefinansmanı ve Ticaret Bakanlığı’nın desteği gerçekleştireceğiz. Bütün satış ve reklam tanıtım operasyonlarını gerçekleştireceğiz. Özellikle bu pazara girmekte ve büyümekte zorlanan KOBİ’lerimiz için bu benzersiz bir imkan olacak. Firmalarımızın mağaza ve depo açmalarına, online ve geleneksel satış yoluyla ürünlerine satmalarını kolaylaştıracağız. Üyelerimizin en büyük pazarlarımızdan olan Almanya’da büyümelerine olanak sağlayacağız. Düsseldorf’ta kuracağımız merkezi yılın ikinci çeyreğine açmayı hedefliyoruz. Bunun için bir lansman da yapma planımız var” dedi.

Almanya modeli başarılı olursa ABD’ye odaklanacak

ABD’nin yüzde 25’i aşan ithalat payıyla züccaciye sektörünün de en büyük alıcısı konumunda olduğunu aktaran Öksüz, bu ülkenin ithalatından sadece binde 3 civarında pay alabildiklerine dikkat çekti. Bu ülkede deposu olmayanlara, belirli standartları yakalayamayanlara satış yapabilmenin zor olduğunun altını çizen Öksüz, “Dünyanın en büyük pazarına girme zamanımız geldi. Dernek olarak üyelerimizin bu ülkenin belirli eyaletlerinde konuşlanmaları ve açacağımız ortak depolar ile yapacağımız ortak ‘Türk malı’ reklam ve tanıtım çalışmaları ile üyelerimizin bu pazardaki payını arttırmak, en başta gelen önümüzdeki dönemin hedeflerinden olacaktır. Almanya modelimizin başarılı olması halinde benzer bir modeli ABD’de de yapmak istiyoruz.”

365 gün satış için dijital portal kurma çalışması başladı

Son 6 yılda 10 zirve düzenlediklerini ifade eden Öksüz, 1000’in üzerinde nitelikli satın almacıyı ağırladıklarını, önemli bir data oluşturduklarını belirtti. Bu kapsamda bir portal kurmak istediklerini dile getiren Öksüz, şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar zirvelerimizdeki ve ticaret heyetlerimizdeki bütün satın almacıların yer aldığı dijital uygulamayı hayata geçireceğiz. Üyelerimiz, dijital uygulamamızla artık 365 gün B2B görüşmelerini telefon üzerinden yapabilecekler. Yeni ürünlerini bir tık ile bütün dünyaya gösterebilecekler. Her an iletişimde kalmak sektör ticaretimizi çok daha ileri bir boyuta taşıyacak.”

■ Öksüz ile Önder başkanlık için yarışacak

2019 yılından bu yana ZÜCDER başkanlığı görevini yürüten Mesut Öksüz, 9 Nisan’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’da bir kez daha aday olacak. Dernekteki ikinci dönemini tamamlamak üzere olan Öksüz, “Nisan ayında yapılacak olan seçimde başkan olmam halinde son dönemim olacak” dedi. 2022 yılında yapılan son seçime tek liste olarak girerek kazanan Öksüz’ün ilk rakibi de Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nin (EVSİD) Kurucu Başkanı olan Burak Önder oldu. Önder de adaylığını 19 Şubat Perşembe günü yapacağı basın toplantısıyla duyuracak.

■ Sektör, Avrupa’dan firma almak istiyor

2024 yılını 5,5 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün 2,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini kaydeden ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, özellikle porselen ve cam sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları üretim ölçeğini büyütmek için Avrupa’da fabrika almak için görüşme yaptıklarını ancak finansman modeli nedeniyle beklemede olduklarını söyledi.