ABD'de bekleyen konut satışları sürpriz yaptı

National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 83,2 değerine çıktı. Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verinin yüzde 2,3 düşmesi öngörülüyordu. Art arda 3 aydır yükselen bekleyen konut satışları, ocakta aylık bazda yüzde 8,1 artmıştı.

Satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 21,1'lik düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yaklaşık bir yıl sonra konut sektöründeki daralmanın sona erdiğine işaret ederek, mevcut konut satışları, bekleyen sözleşmeler ve bekleyen yeni ev inşaatı sözleşmelerinin son 3 aydır arttığını belirtti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.