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ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında kaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık bazda yüzde 1 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Haber Merkezi
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ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azalarak 268,4 milyar dolar oldu.

Söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, ocakta da yüzde 5 azalarak 271 milyar dolar olmuştu.

Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, şubatta yüzde 2,8 düştü. Ulaşım hariç siparişler aynı dönemde değişim göstermezken, savunma hariç siparişler yüzde 0,5 azaldı.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.