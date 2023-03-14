ABD'de enflasyon sürpriz yapmadı ama...

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD şubat ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) açıklandı. Buna göre ülkenin enflasyonu şubat ayında yıllık bazda yüzde 6 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 6 gelmesi yönündedeydi. Ülkenin enflasyonu aylık bazda da beklentilere paralel olarak, yüzde 0,4 yükseldi.

ABD yıllık çekirdek enflasyon yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken, aylık bazda ekonomistlerin beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gelerek yüzde 0,5 oldu.

ABD enflasyonu ocak ayında, piyasa beklentilerinin 0,2 üzerinde gelerek yüzde 6,4 oranında gerçekleşmişti. Buna karşın ABD yıllık enflasyonundaki düşüş eğilimi 7 aydır devam etmişti.

Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası ABD bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler değişti. Küresel piyasaların gözü bugün ABD enflasyon verisindeydi.

Enflasyon verisi Fed’in para politikası kararlarında oldukça önemli. Fed enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için faiz artırımlarına, takviminden erken başlamıştı.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD enflasyon rakamları sonrasında ons altın fiyatı ilk tepki olarak 1906 dolardan 1911 dolara yükselirken; sonrasında 1902 doları test etti; saat 15:58 itibarıyla ise 1910 dolarda hareket ediyor. Dolar endeksi veri sonrası 103,51 seviyesine gerileyerek, gün içi en düşük seviyesini gördü. Endeks şu dakikalarda yüzde 0,08 yükselişle 103,68 seviyesinde bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 3,58'den yüzde 3,60'a yükselirken sonrasında veri öncesi seviyesine döndü. ABD 2 yıllık tahvil faizi de, yüzde 4,27 seviyesinden yüzde 4,30'a yükseldi ve daha sonra yüzde 4,24'e geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, 79,62 dolardan 80 doların üzerine çıktı.

Küresel borsa endeksleri ise, ılımlı pozitif bir seyir sergiledi.

İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesi 24 bin 54 dolarda bulunurken, sonrasında sert yükselerek 26 bin 427 dolara tırmandı.

ABD'de Şubat ayı verilerinin tüketici fiyatlarının güçlü şekilde arttığını göstermesi sonrasında, vadeli kontratlarda Fed'in gelecek hafta yapılacak FOMC toplantısında gösterge faiz oranını 25 baz puan artıracağı fiyatlanıyor.

Fed fon vadelilerinin fiyatları gelecek hafta faizin 25 baz puan artırılması olasılığını yüzde 75 gösterirken, faizin değişmemesi olasılığı yüzde 25 olarak görülüyor.