DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Yatırım ve üretim ortamının iyileşmesi en büyük temennimiz”

DENİZLİ / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün açıklanan PPK kararıyla politika faizini 250 baz puan düşürmesini değerlendiren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, sanayiciler olarak en büyük temennilerinin yatırım ve üretim ortamının iyileşmesi olduğunu belirtti.

Piyasaların ve reel sektörün genel beklentisinin enflasyonla mücadele döneminde yüksek faizin yerini “ölçülü” faiz oranlarının alması olduğu görüşünü ifade eden Memişoğlu, “Ancak genel anlamda 150 baz puanlık bir beklenti mevcuttu. 250 baz puanlık indirim beklentilerin üstünde oldu. TCMB’nin yıl bitmeden mutlaka bir faiz indirimi yapacağını ve piyasalara mesaj vereceğini sıklıkla ifade etmiştik. Açıklama metninde de ‘enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir’ ifadesi enflasyonda iyileşmenin olduğunu ancak gerektiğinde para politikası araçlarının da etkin şekilde kullanılacağını ortaya koyuyor” diye konuştu.

Önümüzdeki sene Para Politikası Kurulu toplantı sayısının 12’den 8’e indirilmesi kararını da yorumlayan Memişoğlu, “Fiyatlama davranışlarındaki seyir ve enflasyon hedefleri beklenen ölçüde gerçekleşirse, 2025’teki faiz indirimlerinin daha yüksek oranlarda olabileceğini söyleyebiliriz. Denizli iş dünyası olarak; yatırım ve üretim ortamının iyileşmesi en büyük temennimiz. Yıl genelinde artan maliyetler ve enflasyon oranlarının altında gerçekleşen döviz kuru artışı ihracatımızı olumsuz anlamda etkiledi. Uluslararası arenalarda rekabetçilik noktasında birçok sektörümüz zorluklar yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Ancak tüm bunlara rağmen, yıl sonunda Denizli ihracatında artış göreceğimizi belirtmek istiyorum. Yılın son haftasında, piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz indirimi hepimizi memnun etti. 2025 yılındaki ihracat, üretim ve yatırım eksenindeki motivasyonumuza olumlu anlamda katkı sundu” dedi.