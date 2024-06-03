Dünyada fiyatı armıştı: Türkiye'de mayıs ayında zam şampiyonu kakao oldu!

Küresel kakao fiyatlarındaki artış Türkiye'de de kendini gösterdi. Mayıs ayı zam şampiyonu kakao oldu.

Küresel kakao arzında iklim ve üretim kaynaklı yaşanan arz endişeleri, Türkiye'deki kakao fiyatlarını da artırdı. Kakao fiyatlarındaki artış TÜİK verilerine de yansıdı.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan temel başlık, yüzde 15,51'lik oranla 'kakao (kakaolu ürünler hariç)' oldu.

Verilere göre, kakao fiyatları son bir ayda yüzde 15,51 artarken son bir yılda yüzde 108,8 artış gösterdi.

'Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao' ürün grubundaki aylık artış ise yüzde 7,05 ile yüzde 1,69 olan gıda enflasyonunun oldukça üstünde gerçekleşti. Bu ürün grubundaki yıllık artış ise yüzde 79,09 oldu.

Rekor fiyatlar

Son bir yılda iklim sorunları kaynaklı arz endişeleri nedeniyle kakao fiyatları rekor kırmıştı.

New York Ticaret Borsasında işlem gören kakao vadeli işlemlerinin ton başına fiyatı, mart ayında 10 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmıştı. Mayıs başında kakao fiyatları libre başına 9 bin 300 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Dünyanın en büyük kakao üreticileri olan Fildişi Sahili ve Gana'daki üretim, olumsuz hava koşulları ve yaşlanan, hastalıklı ağaçlar gibi yapısal endişeler kakao fiyatlarının küresel çapta artmasında etkili olmuştu.

Özellikle kakao ağaçlarının ölmesine neden olan CSSVD virüsü kakao üretimini olumsuz etkileyen önde gelen faktörler arasında yer aldı.

Avrupalı ithalatçıların orman tahribatına neden olan ürünlerin ithalatına sınırlama getirmesi de kakao fiyatları üzerinde etkili oldu.

Tahminlere göre, 2023-2024 sezonunda önceki 12 aya kıyasla kakao arzında yaklaşık yüzde 8'lik düşüş öngörülüyor.