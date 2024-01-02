Ekonomistler, kalem kalem olası emekli maaşı artışını hesapladı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

Ankete göre maaş artışı tahminleri

* 2023 yılı TÜFE: % 65.39

* 6 aylık enflasyon: % 38.08

* SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: % 38.08

* Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 30.26

* Memur ve emeklisi zam oranı: % 49.80

* En düşük memur maaşı: 32.981,47 TL

* En düşük memur emeklisi maaşı: 14.795,84 TL

SSK VE Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Mevcut maaş: 7.500,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.332,00

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.356,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.394,25

Mevcut maaş: 7.600,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.469,76

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.494,08

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.532,84

Mevcut maaş: 7.700,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.607,52

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.632,16

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.671,43

Mevcut maaş: 7.800,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.745,28

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.770,24

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.810,02

Mevcut maaş: 7.900,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.883,04

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.908,32

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.948,61

Mevcut maaş: 8.000,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.020,80

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.046,40

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.087,20

Mevcut maaş: 8.100,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.158,56

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.184,48

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.225,79

Mevcut maaş: 8.200,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.296,32

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.322,56

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.364,38

Mevcut maaş: 8.300,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.434,08

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.460,64

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.502,97

Mevcut maaş: 8.400,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.571,84

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.598,72

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.641,56

Mevcut maaş: 8.500,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.709,60

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.736,80

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.780,15

Mevcut maaş: 8.600,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.847,36

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.874,88

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.918,74

Mevcut maaş: 8.700,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.985,12

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.012,96

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.057,33

Mevcut maaş: 8.800,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.122,88

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.151,04

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.195,92

Mevcut maaş: 8.900,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.260,64

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.289,12

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.334,51

Mevcut maaş: 9.000,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.398,40

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.427,20

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.473,10

Mevcut maaş: 9.050,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.467,28

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.496,24

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.542,40

Mevcut maaş: 9.100,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.536,16

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.565,28

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.611,69

Mevcut maaş: 9.200,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.673,92

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.703,36

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.750,28

Mevcut maaş: 9.300,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.811,68

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.841,44

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.888,87

Mevcut maaş: 9.400,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.949,44

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.979,52

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.027,46

Mevcut maaş: 9.500,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.087,20

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.117,60

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.166,05

Mevcut maaş: 9.600,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.224,96

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.255,68

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.304,64

Mevcut maaş: 9.700,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.362,72

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.393,76

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.443,23

Mevcut maaş: 9.800,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.500,48

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.531,84

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.581,82

Mevcut maaş: 9.900,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.638,24

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.669,92

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.720,41

Mevcut maaş: 10.000,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.776,00

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.808,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.859,00

Mevcut maaş: 10.100,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.913,76

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.946,08

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.997,59

Mevcut maaş: 10.200,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.051,52

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.084,16

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.136,18

Mevcut maaş: 10.300,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.189,28

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.222,24

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.274,77

Mevcut maaş: 10.400,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.327,04

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.360,32

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.413,36

Mevcut maaş: 10.500,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.464,80

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.498,40

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.551,95

Mevcut maaş: 10.600,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.602,56

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.636,48

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.690,54

Mevcut maaş: 10.700,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.740,32

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.774,56

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.829,13

Mevcut maaş: 10.800,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.878,08

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.912,64

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.967,72

Mevcut maaş: 10.900,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.015,84

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.050,72

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.106,31

Mevcut maaş: 11.000,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.153,60

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.188,80

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.244,90

Mevcut maaş: 11.100,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.291,36

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.326,88

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.383,49

Mevcut maaş: 11.200,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.429,12

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.464,96

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.522,08

Mevcut maaş: 11.300,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.566,88

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.603,04

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.660,67

Mevcut maaş: 11.400,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.704,64

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.741,12

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.799,26

Mevcut maaş: 11.500,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.842,40

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.879,20

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.937,85

Mevcut maaş: 11.600,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.980,16

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.017,28

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.076,44

Mevcut maaş: 11.700,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.117,92

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.155,36

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.215,03

Mevcut maaş: 11.800,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.255,68

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.293,44

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.353,62

Mevcut maaş: 11.900,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.393,44

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.431,52

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.492,21

Mevcut maaş: 12.000,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.531,20

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.569,60

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.630,80

Mevcut maaş: 12.100,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.668,96

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.707,68

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.769,39

Mevcut maaş: 12.200,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.806,72

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.845,76

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.907,98

Mevcut maaş: 12.400,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.082,24

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.121,92

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.185,16

Mevcut maaş: 12.500,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.220,00

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.260,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.323,75

Mevcut maaş: 12.600,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.357,76

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.398,08

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.462,34

Mevcut maaş: 12.700,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.495,52

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.536,16

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.600,93

Mevcut maaş: 12.800,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.633,28

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.674,24

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.739,52

Mevcut maaş: 12.900,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.771,04

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.812,32

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.878,11

Mevcut maaş: 13.000,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.908,80

Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.950,40

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 18.016,70

Mesleklere göre maaşlar ne olacak?

Şube müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 48.501,26

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 48.611,60

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 48.790,08

Memur (Lisans) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 34.283,13

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 34.361,12

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 34.487,28



Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 44.147,49

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 44.247,92

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 44.410,38

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 39.837,07

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 39.927,69

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 40.074,29

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 48.762,82

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 48.873,75

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 49.053,19

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 44.128,07

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 44.228,45

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 44.390,84

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 82.141,72

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 82.328,58

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 82.630,86

Hemşire (Lisans) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 39.517,22

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 39.607,12

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 39.752,54

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 33.122,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 49.504,14

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 49.616,76

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 49.798,93

Teknisyen (Lise) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 35.179,89

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 35.259,92

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 35.389,38

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 71.926,13

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 72.089,75

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 72.354,43

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.472,98

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.580,97

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.755,67

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 41.280,85

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 41.374,76

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 41.526,67

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.172,57

Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.279,88

Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.453,47

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.