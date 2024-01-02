Memur ve emeklinin gözü yarına çevrildi: Maaş zammı ne kadar olacak? İşte masadaki oran...

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın (3 Ocak Çarşamba günü), saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memur ve emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Emekliye zam ne zaman?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Aralık ayı enflasyonu ne kadar olur?

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

En düşük emekli maaşı için özel çalışma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklisinin zammının toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 50'ye yakın olacağını söyledi. Yılmaz, en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yapıldığını da bildirdi.

En düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.