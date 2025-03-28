Ekonomiye güven mart ayında arttı: İki yılın zirvesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi, Mart 2025 verilerini açıkladı. Mart ayında ekonomik güven endeksi 100,8 oldu. Ekonomik güven Mayıs 2023 sonrası en yüksek düzeye ulaştı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.