Finansal hizmetler güven endeksi kasımda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) “Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi” (FHGE) Kasım 2024 verileri açıklandı.

TCMB tarafından açıklanan rapora göre, 2024 yılı Kasım ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Raporda şu bilgiler verildi:

"2024 yılı Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 6,0 puan artış kaydederek 173,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise bir miktar zayıfladığı görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir miktar güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

2024 yılı Kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe 6,6 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde ise sırasıyla 0,5 ve 28,7 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir."