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GSO Başkanı Ünverdi, "Sanayici reel faizin indirilmesini bekliyor"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5'e çekmesinin ardından ticari kredilere dikkat çekti. Ünverdi, söz konusu indirimlerin mevduat faizlerine anında yansıdığını ancak ticari kredilerde durumun aynı olmadığını söyledi.

Haber Merkezi
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GSO Başkanı Ünverdi, "Sanayici reel faizin indirilmesini bekliyor"
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GAZİANTEP

Ticari kredilerde kısıtların gözden geçirilerek reel faizin de bir an önce indirilmesini bankacılık sektöründen beklediklerini belirten Ünverdi, "Olumlu sonuçların alındığı ekonomi politikaları devam ederken reel sektörün ayakta kalabilmesi ve elinin güçlenmesi için politika faizlerindeki düşüşün reel faize ivedilikle yansımasını bekliyoruz. İç piyasada nakit akışındaki yavaşlama, dış pazardaki durgunluk ve girdi maliyetleri rekabet gücümüze negatif etkiliyor. Açıklanan enflasyon verilerine bakıldığında enflasyonda yıllık bazda 9 aydır devam eden gerileme memnuniyet verici. Ancak, bu süreçte sanayi ve ekonomik aktivitenin devamı için özellikle ihracat tarafının canlı tutulması önem taşıyor. Küresel durgunlukla birlikte, ekonomi savaşlarının kızıştığı, belirsizliklerin arttığı bu ortamda pazarlarımızı kaybetmeden rakiplerimizle rekabet edebilir durumda olmalıyız” ifadelerini kullandı.

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