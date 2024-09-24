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Güven endeksleri yıllık bazda geriledi

Güven endeksi hizmet sektöründe aylık yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı. Yıllık bazda tüm sektörlerde gerileme görüldü.

Haber Merkezi
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Güven endeksleri yıllık bazda geriledi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel güven endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.

Geçen yılın aynı ayında hizmet sektöründe güven endeksi 113 olurken, perakende ticaret sektöründe 117,7 ve inşaat sektöründe 88,3 olmuştu. Yıllık bazda sektörel güven endeksleri geriledi.

 

Hizmet sektöründe son 3 ayda işler azaldı

Hizmet sektörü geçen ay yüzde 2 gerilemenin ardından eylülde yüzde 0,6 artarken, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,2 geriledi. Son 3 ayda talepte yüzde 1,3, gelecek 3 aylık dönemde talep beklentisi de yüzde 0,9 oranında arttı.

Perakende ticaret sektörü satışlardan umutlu

Perakende sektöründe son 3 ayda iş hami ve satışlar yüzde 2,4, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,5 ve gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi ve satışlarda beklenti yüzde 2,5 arttı.

İnşaat sektöründe istihdam azalacak

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,1, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısındaki beklenti de yüzde 0,4 azaldı.

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