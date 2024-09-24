Son dakika... Kapasite kullanımında düşüş sürüyor
Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. Önceki veri, yüzde 75,4 seviyesindeydi. Böylelikle, kritik veri Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.
Açıklamada, 2024 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1766 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği ifade edildi.