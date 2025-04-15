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Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı

Hizmet üretimi Şubat 2025’te yıllık bazda yüzde 1,2 artarken, aylık bazda yüzde 2 azaldı. Ulaştırma ve teknik hizmetlerde düşüş dikkat çekerken, gayrimenkul ve idari destek hizmetleri artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretim Endeksi, Şubat 2025 verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, hizmet üretim endeksi, 2025 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,6 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 2,0 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.

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