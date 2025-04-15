Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretim Endeksi, Şubat 2025 verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, hizmet üretim endeksi, 2025 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,6 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 2,0 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.