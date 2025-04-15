TÜİK açıkladı: İnşaat üretiminde artış hız kesti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Üretim Endeksi, Şubat 2025 verilerini açıkladı. İnşaat üretimi yıllık yüzde 12,7 arttı.

2025 Ocak ayında yüzde 16,1, geçen yılın şubat ayında da yüzde 29,2 olan inşaat üretimindeki artışın hız kestiği görüldü.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,1 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,3 azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.