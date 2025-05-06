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Mevsimsellikten arındırılmış nisan enflasyonu belli oldu

Mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,65 arttı. TÜİK’in açıkladığı nisan ayı enflasyonu yüzde 3 artış göstermişti.

Haber Merkezi
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Mevsimsellikten arındırılmış nisan enflasyonu belli oldu
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Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,65 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı. Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE ocakta aylık yüzde 2,65 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) yüzde 2,84, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) yüzde 3,02 artış kaydetti.

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