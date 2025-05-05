ENAG enflasyon oranını açıkladı

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayı enflasyon hesaplamalarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 9,67 ile "Haberleşme" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0 ile "Sağlık" grubunda oldu

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Reuters’ın 11 ekonomist ile yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında aylık bazda yüzde 3,1 oranında artacak. Bu oran, mart ayında kaydedilen yüzde 2,46’lık artışa kıyasla, yükselişe işaret ediyor. Anket katılımcılarının tahminleri yüzde 2,8 ile yüzde 3,6 arasında değişti.

Yıllık bazda ise, enflasyonun nisan ayında yüzde 38’e gerilemesi bekleniyor. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 38,1 olarak açıklanmıştı.

ForInvest Haber'in 20 ekonomist ile düzenlediği ankete göre ise, nisan ayı TÜFE'de aylık medyan tahmin yüzde 3,19, ortalama tahmin yüzde 3,31 artış yönünde gerçekleşti. Yıllık TÜFE verisi için de, medyan tahmin yüzde 38,03, ortalama tahmin yüzde 38,21 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,00 ve yüzde 2,80 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 39,00 ila yüzde 37,30 bandında oluştu.