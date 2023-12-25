İcra sayısı patladı: Bir yılda yüzde 59,4 artış

Yüksek enflasyon nedeniyle artan fiyatlar vatandaşı kredi kartlarına ve bireysel kredilere yönlendirirken bankalarında alacakları bir o kadar artmaya başladı. Bankalar tarafından tahsil edilmesi gereken tutar 8-15 Aralık haftasında 5,6 milyar lira daha artarak 2 trilyon 619 milyar liraya ulaştı.

Aynı haftada tüketici kredilerinde 1,2 milyar liralık azalış, kredi kartı borç bakiyesinde ise 6,9 milyar liralık artış oldu.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "Yılbaşından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 36,1 oranında artarak 1 trilyon 525 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 141,2 oranında artarak 1 trilyon 94 milyar liraya yükseldi” dedi.

85 milyar TL'lik borç oluştu

Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise söz konusu haftada 1 milyar liraya yakın artarak 45,4 milyar liraya yükseldi” diyen CHP’li vekil, “Yılbaşından bu yana ise 15,1 milyar liralık artış yaşandı. Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 84 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Bu arada vatandaşların TOKİ’ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor” şeklinde konuştu.

İcradaki dosya sayısı 13,4 milyona yükseldi

CHP’li Arpacı, icra dairelerinde dosyaların yığıldığını ifade ederek, “1 Ocak- 22 Aralık 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 oranında artarak 13 milyon 369 bini buldu. İcra dairelerine bu yıl geçen yıla göre 4 milyon 981 bin daha fazla yeni dosya geldi. Aynı dönemde, aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan yasayla vazgeçilmesinin de etkisiyle 15 milyon 24 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 22 Aralık itibariyle 21 milyon 569 bin oldu” ifadelerini kullandı.