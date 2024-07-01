İstanbul'un enflasyonu artmaya devam ediyor!
İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Verilere göre perakende fiyatlar haziranda yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 artış gösterdi.
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Kent genelinde perakende fiyatlar haziranda yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 artış gösterdi.
Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 82,14, toptan fiyatlar yüzde 60,49 arttı.
İstanbul'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 82,20 ile Aralık 2022'den beri en yüksek düzeyi görmüştü. Toptan fiyatlarda yıllık enflasyon mayısta yüzde 61,21 seviyesindeydi.