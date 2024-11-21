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KKM ve katılma hesaplarında erime sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Haber Merkezi
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KKM ve katılma hesaplarında erime sürüyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 289,6 milyar TL'den 1 trilyon 250,2 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 148,8 milyar TL'den 15 trilyon 160,7 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 891,1 milyar TL'den 18 trilyon 326 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 897,2 milyar TL'den 1 trilyon 893,5 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 667,4 milyar TL'den 1 trilyon 676,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 276,3 milyar TL'den 280,3 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 15 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.

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