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Kredi kartı borçlarında dikkat çeken artış! 6 ayda 2 trilyon!

Kredi kartı borçları her geçen gün artıyor. Açıklanan son verilere göre bu yılın ilk 6 ayında toplam kredi borcu 2 trilyon artarak 13,5 trilyon liraya yükseldi.

Haber Merkezi
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Kredi kartı borçlarında dikkat çeken artış! 6 ayda 2 trilyon!
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine göre yılbaşından bu yana toplam kredi borcu tutarı 2 trilyon TL’ye yakın arttı.

Toplam kredi borcu yılın ilk haftasında 11,6 trilyon liraydı. Bu tutar 1-7 Haziran haftasında ise 13,5 trilyon liraya yükseldi. Böylece sadece 6 ay içinde borç tutarı yaklaşık 2 trilyon TL arttı.

Yılın ilk haftasında 2,6 trilyon olan kredi ve kredi kart borcu tutarı ise 1-7 Haziran haftasında 3,1 trilyon TL’yi buldu.

Bunun 1,6 trilyon lirasını tüketici kredileri 1,4 trilyon lirasını ise bireysel kredi kartı borcu oluşturdu.

Tüketici kredisi borcunda ise zirve ihtiyaç kredilerinde oldu. İhtiyaç kredisi tutarı 1,1 trilyon lira oldu. Yasal takibe düşen alacaklardaki artış da dikkat çekici.

Toplam takipteki alacak tutarı 191,8 milyar TL iken 213,7 milyar TL’ye ulaştı. Buradaki en dikkat çekici artış da kredi kartlarında oldu.

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Yılın ilk haftasında 16,04 milyar TL olan takibe düşen kredi kartı borcu tutarı 28,5 milyar TL’ye çıktı.

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