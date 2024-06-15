Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük hava tahmini raporuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Dersim ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı ifade edilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapılıyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapılıyor.