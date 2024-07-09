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Kredi ve kredi kartlarında yasal takibe düşenler arttı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı arttı.

Haber Merkezi
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Kredi ve kredi kartlarında yasal takibe düşenler arttı
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Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 531 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 454 bin kişi oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 750 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Mayıs 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 95 artış ile 72 milyar TL oldu."

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