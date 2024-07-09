Konut fiyatları artacak mı, düşecek mi? İşte beklenti

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Sektörel Beklenti Anketi'nin ikinci çeyrek sonuçlarına göre, konut üreticileri önümüzdeki aylar için konut sektöründe daha olumlu bir hava öngörüyor.

Markalı konut üreticisi firmaların tepe yöneticilerinin beklentilerine yer verilen ankete göre, Konutder üyelerin tamamı kredi faiz oranlarının gelecek 6 ayda artmayacağını öngörüyor. Buna göre üyelerin üçte biri faizlerin gerilemesini, üçte ikisi ise aynı kalmasını bekliyor. Kredi faizlerinin artmayacağı beklentisine paralel olarak kredili konut satışlarının ise artması öngörülüyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak-mayıs döneminde yüzde 3.4 azalışla 465,761 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ipotekli konut satışları ise yüzde 58.7 düşüşle 44,602 oldu.

Ankete göre, Konutder üyelerinin yarısı konut fiyatlarının aynı kalacağını öngörürken; fiyatların artacağını düşününlerin sayısında da önceki ankete göre düşüş gözleniyor. Buna göre, fiyatların artacağını düşünen üye sayısı yüzde 63.6’dan yüzde 36.4’e inerken, fiyatların ineceği yönde görüş verenlerin oranı yüzde 13.6’da kalmış bulunuyor.

Önceki dönemlerde üyelerin tamamı konut maliyetlerinin artacağı konusunda hemfikirken, bu dönem maliyet artış beklentisi de azalmış görünüyor. Üyelerin yüzde 22.7’si gelecek 6 ayda konut maliyetlerindeki artışın duracağı ve aynı kalacağı görüşünde. Yüzde 77.3’ü ise geçen dönemlerde olduğu üzere maliyet artışının devam edeceğini öngörüyor. Üyelerin dörtte üçü işçilik ve malzeme maliyetlerinin artacağını beklerken, maliyetlerin artmasa da aynı kalacağını bekleyen üye sayısı son dönemde yükselmiş görünüyor.

Konut üretiminde artış beklenmiyor

Üyelerin hiçbiri konut üretim adetlerinin artacağını düşünmezken; yüzde 63.6’sı konut üretim adetlerinin sabit kalacağını, yüzde 36.4’ü ise azalacağını öngörüyor. Kentsel dönüşüm alanında konut üretimi konusundaki artış beklentisi son dönemde azalmış olsa da, üyelerin yüzde 45.5’i üretimin aynı kalacağını öngörüyor.

Satış tarafındaki beklentilere bakıldığında ise, üyelerin yarısından fazlası (yüzde 59.1) önümüzdeki 6 ay içinde 1. el satış adetlerinde herhangi bir değişim yaşanmayacağı görüşünde. Geçen dönemde konut satışlarının azalacağını düşünen üye oranı yüzde 59.1 iken, bu dönemde bu oran yüzde 27.3’e inmiş, artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 4.5’ten yüzde 13.6’ya yükselmiş durumda.

Yabancıya satış adetlerinde de artış beklenmezken; üyelerin yarısı satışların azalacağını, diğer yarısı aynı kalacağını düşünüyor. Ancak hiçbir üye yabancıya satışların artacağı yönünde bir beklentiye sahip değil.

Üyelerin yarısından fazlası ise kiraların gelecek 6 ay içinde artacağını öngörüyor.