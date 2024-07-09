Ons altın ne zaman 3000 dolar olur? Dünya devi açıkladı

Citi, 2025 yılı ortası için ons altın fiyatlarında 2800-3000 dolar seviyesini öngördü.

Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2400-2600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Altın fiyatlarında son durum

Ons altın fiyatları, dün keskin geriledikten sonra bugün hafif toparlanma çabasında ilerliyor. Altın fiyatları için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın bugünkü açıklamaları ve perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi kritik önemde olacak.

Altının ons fiyatı, saat 11.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 364 dolardan işlem görüyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 420 dolar seviyeleri direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 320 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.